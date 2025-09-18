پخش زنده
معاون قوه قضائیه گفت: برای توجه به معیشت همکاران، تامین فضای اداری مناسب، تامین تجهیزات اداری و توسعه امکانات رفاهی همواره تلاش میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، ابراهیم شاهرخیان امروز ۲۷ شهریور در شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به افزایش پایه پرداختی به قضات و کارکنان اداری قوه قضائیه افزود: با وجود همه مشکلات اعتباری در کشور، بودجه قوه قضائیه در این دوران چهارساله از ۱۱ همت به بیش از ۸۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده به منظور افزایش پرداختها به قضات و کارکنان اداری، بیان کرد: هرگونه افزایش که محقق شود، جوابگوی فضای تورمی موجود نخواهد بود و از این رو تلاش می شود پرداختها، به نحوی انجام شود که وضع معیشت و رفاه قضات و کارکنان ارتقاء یابد.
معاون قوه قضائیه به جذب ۹۶۰۰ نیروی اداری جدید در چهار سال اخیر در قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: این تعداد جذب نیروی اداری در تاریخ عدلیه بی نظیر بوده و در این مدت هر سال ۱۲۰۰ نفر قاضی نیز به قضات کشور افزوده شده است.
شاهرخیان گفت: با وجود همه تلاشهای انجام شده به منظور توسعه فضای فیزیکی و تامین تجهیزات مورد نیاز، اما به دلیل رشد رو افزون پروندهها و افزایش نیروی انسانی، نیاز به توسعه فضاهای اداری همواره وجود دارد و در این راستا بهرهگیری از ظرفیتهای استانی مورد تاکید است.
وی با تاکید برمولدسازی ساختمانهای دادگستری گفت: این موضوع در اولویت برنامههای معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه قرار دارد.
معاون قوه قضائیه درباره تامین اعتبار تکمیل ساختمان دادسرای بم قول مساعد داد و گفت: در زمینه تامین خودروی موردنیاز دادگستری کل استان کرمان نیز براساس برنامهریزیهای انجام شده، پیگیری خواهد شد.
وی درباره تامین اعتبارات امور فرهنگی نیز قول مساعد داد و گفت: دادگاههای صلح بدون تامین اعتبار جدید راهاندازی شده و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به تامین نیازمندیهای این دادگاهها اقدام شود.
شاهرخیان درباره ساماندهی نیروهای شوراهای حل اختلاف دادگاههای صلح نیز گفت: این افراد در قالب آزمونی که امسال برگزار میشود، جذب و به کارگیری خواهند شد.