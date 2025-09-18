پخش زنده
عملیات فرآوری بذر گندم و جو برای سال زراعی ۱۴۰۴ در استان یزد، توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی یزد، اعلام کرد: با اتمام این فرآیند، اتحادیه آمادگی کامل برای توزیع بذور باکیفیت در شهرستانهای استان یزد و همچنین عرضه به کشاورزان سراسر کشور را دارد.
نوید بلدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ تن انواع بذور گندم و جو شامل ارقام «نارین»، «سیستان»، «برزگر» و «امین» تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان یزد تولید، اصلاح و فرآوری شده و بر اساس مصوبات کمیته بذر استان یزد برای توزیع آماده شده است.
این عملیات در سایت بوجاری هرات اجرا شد و بنا بر اعلام مسئولان، گامی مهم در مسیر خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی کشور به شمار میرود.