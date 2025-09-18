در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، یکهزار و ۵۰۰ بسته نوشته افزار به دانش آموزان نیازمند اندیمشک و یکهزار بسته به دانش آموزان نیازمند دزفول اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن قلاوند، رئیس کمیته امداد امام خمینی اندیمشک در حاشیه آیین اهدای نوشت افزار به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان گفت: یک‌هزار و ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار شامل کیف، دفتر مشق، دفتر نقاشی، مداد، خودکار، تراش، پاک‌کن و مدادرنگی با مجموع اعتبار ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تهیه شد و در قالب جشن عاطفه‌ها میان دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر بسته ۱۵ میلیون ریال است، افزود: این بسته‌ها با کمک خیرین و نیکوکاران حقیقی و حقوقی تهیه و در اختیار این دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت.

در این برنامه یاد و خاطره کودک و دانش‌آموز شهید سید آرمین موسوی از مددجویان کمیته امداد که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به همراه پدر و مادرش به شهادت رسید، گرامی داشته شد.

به گفته قلاوند؛ ۴ هزار و ۳۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد اندیمشک قرار دارند و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیز دانش‌آموز مددجوی این نهاد هستند.

اهدای بیش از یک هزار بسته نوشت افزار به دانش‌آموزان نیازمند دزفول

آیین اهدای بیش از یک هزار بسته نوشت افزار به همت معاونت بسیج سازندگی ناحیه دزفول و همکاری گروه‌های جهادی و حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، روز پنجشنبه در نمازخانه سپاه ناحیه بسیج دزفول برگزار شد.

سرهگ پاسدار بهروز حکمت‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول در این آیین با بیان اینکه بسیج در کنار مردم و برای مردم است گفت: این بسته‌ها شامل کوله، دفتر و نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان، هر بسته به ارزش هشت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال با همکاری حوزه‌های مقاومت و گروه‌های جهادی تهیه شد تا بخشی از نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار تأمین گردد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از قشر محروم جامعه ادامه داد: همان‌گونه که رزمندگان در دفاع مقدس با ایثار و از خودگذشتگی کشور را حفظ کردند، امروز نیز بسیج ادامه‌دهنده همان مسیر در میدان خدمت‌رسانی به مردم است.

دو هزار و ۳۷۲ دانش آموز نیازمند زیرپوشش کمیته امداد دزفول هستند.