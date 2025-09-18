پخش زنده
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان هشدار داد:استان شاهد روزهایی همراه با رعد و برق، بادشدید وکاهش دما خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان با اعلام این خبر اظهار داشت: بنا بر هشدار زرد صادره از سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان هواشناسی، از ظهر روز جمعه ۲۸ شهریور تا صبح روز سه شنبه یکم مهرماه، به تناوب در تمام سطح استان شاهد رعد و برق، بادهای لحظهای شدید به همراه گرد و خاک ونیز استقرار هوای سرد خواهیم بود؛ لذا از هم استانیهای گرامی درخواست میشود در روزهای آتی برای گردش به کوهپایه و مناطق مرتفع نروند تا در معرض برخورد صاعقه و حوادث ناخواسته قرار نگیرند.
این مسئول ادامه داد:از عموم مردم تقاضا میکنیم هشدارها را جدی گرفته و نسبت به استحکام سازههای موقت، گلخانه ها، سقفهای کاذب، داربست و... اقدام نمایند. همچنین کشاورزان عزیز نسبت به جمع آوری محصولات زراعی و باغی اقدام نمایند.