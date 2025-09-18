پخش زنده
نخستین هفته رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با پیروزی تیمهای استقلال تهران، پالایش نفت آبادان و هیات فوتبال خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان ایران امروز پنج شنبه برگزار شد که در مهمترین بازیها استقلال و پالایش نفت آبادان حریفان خود را ۶ تایی کردند.
نتایج و گلزنان هفته اول به شرح زیر است:
نتایج کامل هفته اول لیگ برتر فوتسال بانوان
استقلال تهران ۶
مهتاب بنایی، مارال ترکمان۲، سمیرا قربانپور۲، ملیسا معظمی
ایران زمین ملارد ۱
زینب نصرآبادی
پالایش نفت آبادان ۶
زهرا کیانی، سارا شیربیگی۴، سحر ملمولی
نفت امیدیه ۰
هیات فوتبال خراسان رضوی ۲
شادی بهرامی، زهرا محمدزاده
ملی حفاری اهواز ۱
سارا افرازی
سپاهان اصفهان ۳
نازنین استکیفر۲، آناهیتا ابوالحسنی
پالایش نفت اصفهان ۳
مهشید محجوب، یلدا تاجیکی۲