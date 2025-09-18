نخستین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با پیروزی تیم‌های استقلال تهران، پالایش نفت آبادان و هیات فوتبال خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان ایران امروز پنج شنبه برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌ها استقلال و پالایش نفت آبادان حریفان خود را ۶ تایی کردند.

نتایج و گلزنان هفته اول به شرح زیر است:

نتایج کامل هفته اول لیگ برتر فوتسال بانوان

استقلال تهران ۶

مهتاب بنایی، مارال ترکمان۲، سمیرا قربان‌پور۲، ملیسا معظمی

ایران زمین ملارد ۱

زینب نصرآبادی

پالایش نفت آبادان ۶

زهرا کیانی، سارا شیربیگی۴، سحر ملمولی

نفت امیدیه ۰

هیات فوتبال خراسان رضوی ۲

شادی بهرامی، زهرا محمدزاده

ملی حفاری اهواز ۱

سارا افرازی

سپاهان اصفهان ۳

نازنین استکی‌فر۲، آناهیتا ابوالحسنی

پالایش نفت اصفهان ۳

مهشید محجوب، یلدا تاجیکی۲