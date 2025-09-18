به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت با اشاره به آغاز برداشت انگور سیاه از تاکستان‌های این شهرستان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های این شهرستان برداشت شود.

احمد علی پور افزود: ۱۰ هزار هکتار تاکستان در سردشت وجود دارد که شش هزار و ۵۰۰ هکتار آن بارور است.

علی پور، با بیان اینکه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، سردشت را به قطب تولید انگور سیاه آذربایجان‌غربی و حتی کشور تبدیل کرده است، اظهارکرد: انگور مهمترین محصول کشاورزی شهرستان سردشت به شمار می‌رود که سالانه برای ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی گفت: برداشت انگور سیاه هر سال از نیمه دوم شهریور آغاز می‌شود و تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد داشت.

انگور سیاه سردشت که با نام محلی " تری ره‌شه " شناخته می‌شود، به صورت کاملاً ارگانیک و بدون استفاده از کود و سم تولید می‌شود و دارای هشت رقم مختلف است که مهمترین آنها شامل طایفی، سه‌رقوله، مام برایم و انگوت است.