مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: تا کنون برای زمین چمن ورزشگاه خرمدره ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن به ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ محمدی پور به وضعیت این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح هم اکنون برای کاشت چمن طبیعی آماده شده است که استاندار زنجان در سفر شهرستانی از این پروژه بازدید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه استاندار زنجان در این بازدید، دستور تسریع در تکمیل این پروژه را صادر کرد، گفت: طبق برنامه ریزی، زمین چمن ورزشگاه یک هزار نفری شهید خرمی شهرستان خرمدره تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد و در اختیار گروه‌های هدف قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح جزو پروژه‌های تعمیرات و تجهیزات است، اظهار داشت: چمن ورزشگاه شهید خرمی تحت اجاره هیات فوتبال بود که متأسفانه این کار به‌صورت غیرکارشناسی انجام شد و همین موضوع مشکلاتی را به وجود آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این شهرستان ظرفیت‌های بالایی به ویژه در رشته فوتبال چمنی دارد که حمایت از آنها می‌تواند تحولاتی را در ورزش شهرستان ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: وجود ۱۵ تیم فوتبال چمنی، مدارس فوتبال و ظرفیت‌های زیاد روستا‌های شهرستان خرمدره موید این استعداد‌های ورزشی شهرستان است که در صورت حمایت شدن زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم خواهد شد.