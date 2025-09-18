هفتادمین محفل طنز قمپز با موضوع روز قم و شعر و ادب فارسی میزبان شاعران طنزپرداز و دوستداران قند پارسی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در محفل شعر طنز قمپز شاعران و اهالی فرهنگ و هنر، اشعار خود با موضوع آزاد یا موضوع ویژه با دست مایه طنز ارائه کردند.

از عمر محفل طنز قمپز ۱۱ سال می‌گذره و چهارشنبه‌های آخر هر ماه پذیرای طنز پردازان و طنز دوستان از اقشار مختلف است.

محفل هفتادم قمپز با اجرای دو شاعر طنز پرداز جواد نوری و عباس احمدی و با حضور مهمان ویژه حجت الاسلام سید رضا موسوی واعظ در سالن شهرداری قم برگزار شد.