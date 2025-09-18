به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای امروز مشهد ۲۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است که برای فردا (جمعه) به ۳۱ درجه و در روز شنبه به ۳۷ درجه سلسیوس می رسد.

سارا حکمی اظهار کرد: بر این اساس از روز یکشنبه هفته آینده دمای هوای استان خراسان رضوی دوباره رو به کاهش می‌رود و با ایجاد افزایش ابر، شرایط برای وقوع رگبار و باران به ویژه در نیمه شمالی استان فراهم خواهد بود.

دمای هوای مشهد برای امروز، در گرمترین ساعات به ۲۶ درجه سلسیوس می رسد و در خنک ترین ساعات ۱۴ درجه پیش بینی شده است.