عضومجلس خبرگان رهبری گفت: حوزههای علمیه میتوانند زیر ساختهای فکری لازم را برای ایجاد حکمرانی اسلامی ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در آئین نکوداشت علمی فقیه صالح آیت الله العظمی صالحی مازندرانی در شیرگاه، گفت: حوزه علمیه امروز به بالندگی رسیده که میتواند زیر ساختهای فکری لازم را برای ایجاد حکمرانی اسلامی تارسیدن به فرهنگ تمدنی ارائه دهد.
او با بیان اینکه نتیجه حکمرانی دینی باید کارآمد، الهام بخش و امید آفرین باشد، افزود: در کنار کارآمدی باید اخلاق نبوی را با تاسی از عالمان دینی، چون آیت الله صالحی مازندرانی در جامعه نهادینه کرد.
عضومجلس خبرگان رهبری با اشاره به شخصیت علمی، دینی و سیاسی آیت الله صالحی مازندرانی، گفت: ایشان علاوه بر تدریس در حوزههای علمی که منشا خدمات ارزندهای در جامعه بودند در حوزه سیاسی و انقلابی نیز یار امام و رهبری بودند و سالها در زندان رژیم ستم شاهی زندانی بود.
آیت الله کعبی گفت: آمریکا از مذاکره با ایران بدنبال مسائل هستهای نیست بلکه خواهان کنترل توان دفاعی و موشکی و برجام ۲ و ۳ است و میخواهد ملت ایران تسلیم آنان شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه علم وفناوری در دنیا و منطقه افزود:رسیدن به قلههای رفیع علمی در کشور سبب شدهکه فرماندهان نظامی و دانشمندان ما را ترور میکنند