مدیر کل فرودگاه‌های استان:هیچ فروداضطراری هواپیما در فرودگاه کرمان یا تهران انجام نشده و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی منتسب به پرواز کرمان به تهران و به عکس کذب است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر کل فرودگاه‌های استان در گفتگوی تلفنی با خبر نگار خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان اعلام کرد: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی که منتسب به پرواز کرمان به تهران و به عکس است؛ تکذیب می شود زیرا هیج فروداضطراری در فرودگاه کرمان یا تهران نبوده است.

جزینی زاده همچنین افزود: حتی از مقصد کرمان به تهران هم پروازی با مشکل مواجه نشده است.

امروز اخباری غیر ولقعی در برخی سایت ها وکانال با عنوان فرود اضطراری هواپیمای مسافربری، مسیر تهران–کرمان به‌ علت احتمال باز نشدن کامل چرخ‌ها منتشر و واعلام شد که مهماندار با فریادهایش مسافران را به رعایت اصول ایمنی دعوت کرده ومهمانداران این پرواز پس فرود موفق، از سوی مسافران تشویق شدند.