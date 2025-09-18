به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان بوشهر هنگام برگزاری آزمون در دانشگاه خلیج فارس به خبرنگار صداوسیما گفت: در اجرای سیاست‌های دولت برای ترمیم ساختار دستگاه‌های اجرایی، سیزدهمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی امروز برای ۹ دستگاه اجرایی در استان بوشهر برگزار شد.

رحمت‌الله حسن‌ابراهیمی افزود: هزار و ۹۹۰ داوطلب در این آزمون در بوشهر شرکت کردند که هزار و ۲۲۰ نفر خانم ۷۷۰ نفر آقا هستند.

او ضافه کرد: در آزمون این دوره ۳۸۶ سهمیه برای استان بوشهر در نظر گرفته شده که بیشترین سهمیه برای دانشگاه علوم پزشکی با ۳۰۲ سهمیه است.

حسن‌ابراهیمی بیان کرد: پس از نزدیک به دو ماه دیگر نتایج این آزمون اعلام می‌شود که پس از گزینش و مصاحبه و کمتر از ۶ ماه دیگر مشغول به خدمت در دستگاه اجرایی خواهند شد.