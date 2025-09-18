پخش زنده
منابع خبری گزارش دادند که یک حادثه امنیتی سخت برای صهیونیستها در غزه رخ داده و هفت نظامی ارتش رژیم صهیونیستی کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانه صهیونیستی «حدشوت بزمان» گزارش داد که حادثه بسیار سختی برای نظامیان ارتش این رژیم در رفح واقع در نوار غزه رخ داده است که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان شد. صهیونیستها در صفحات خود در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که دستگاههای نظامی این رژیم انتشار اخبار درباره جزئیات این حادثه امنیتی را ممنوع اعلام کردند.
منابع صهیونیستی میگویند که یک مین در جنوب غزه منفجر شده و منجر به کشته شدن چهار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. تا این لحظه جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.
از آغاز جنگ نوار غزه در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) و عملیات بیسابقه «طوفان الأقصی» که به شکلی غافلگیرکننده از سوی نیروهای مقاومت فلسطین انجام شد، ارتش رژیم صهیونیستی با مجموعهای از ضربات سنگین و پرهزینه مواجه بوده است؛ ضرباتی که هم در سطح میدانی و هم در سطح روانی و راهبردی، اثرات عمیقی بر پیکره ارتش رژیم اسرائیل بر جای گذاشته است.
در نخستین روزهای جنگ، بیش از یک هزار و ۲۰۰ صهیونیست کشته و صدها نفر اسیر شدند؛ رخدادی که بهگفته بسیاری از ناظران، بیسابقهترین شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم اشغالگر از زمان تأسیس آن محسوب میشود. پس از آن، در طول حملات و عملیات زمینی گستردهای که ارتش رژیم اسرائیل برای آزاد کردن اسرا و مقابله با مقاومت آغاز کرد، مقاومت فلسطین با تاکتیکهای جنگ نامنظم، بهرهگیری از تونلهای پیچیده، کمینهای دقیق و انفجارهای برنامهریزیشده، خسارات زیادی به یگانهای نظامی رژیم اسرائیل وارد کرد.
مقاومت فلسطین همچنین موفق شد که دهها تانک مرکاوا، نفربر زرهی، پهپاد و سامانههای پیشرفته شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کند یا به غنیمت بگیرد. اکنون بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه ها، توانسته است معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد.