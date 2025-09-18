مشکل چند ساله تملک اراضی به منظور اجرای مسیر دسترسی به راه‌آهن بررسی و برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، جلسه کمیسیون اصناف و محلات شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه با موضوع راه دسترسی به راه‌آهن از میدان ورزش به سمت ایستگاه راه‌آهن، چهارشنبه شب برگزار شد و در این جلسه که روسای شورای اسلامی دهیاری‌ها و مالکان اراضی طول مسیر حضور داشتند، ضمن اعلام رضایت نسبت به واگذاری بخشی از زمین‌های خود به متولی اجرای طرح، در مقابل از دولت بابت اهدای زمین خویش، درخواست کسب امتیازات حقوقی کردند.

نایب رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون اصناف و محلات و انرژی آب شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه در این نشست اظهار کرد: بحث تملک اراضی به منظور تحقق راه دسترسی به راه‌آهن، سال‌ها ذهن مردم و مسوولان این شهرستان را به خود مشغول داشته بود و با وجود نگاه مثبت اکثر مالکان در طول مسیر، اما تا به امروز این مشکل برطرف نشده و این زیبنده شهر نیست.

احمد وطن‌دوست افزود: از آنجا که شهرداری دارای بودجه مصوب دولتی نیست و برای انجام برنامه‌های عمرانی خود، به همیاری شهروندان نیازمند است، بنا براین از مالکان تقاضا داریم با امضای یک تعهدنامه اخلاقی و اهدای بخشی از اراضی خود، ما را در اتمام این طرح بزرگ یاری رسانند.

شهردار تربت‌حیدریه نیز در این نشست گفت: مرحله نخست دسترسی به راه‌آهن به طول ۳۸۵ متر و به عرض ۳۵ متر از میدان ورزش شروع شده است و در امتداد راه‌آهن تملک حدود هفت هزار مترمربع انجام شد.

وحید فرخ‌تبار افزود: بعد از رفع تملک، به‌دنبال تامین اعتبار بودیم تا هم مسیر عرض ۳۵ متر را کامل کنیم و هم نسبت به تعریض و بازسازی پل، اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: برای تکمیل طرح راهسازی، باید بخش دوم مسیر به طول سه وهشت دهم کیلومتر از ایستگاه راه‌آهن تا کمربندی شهر اجرا شود که کدگذاری آن انجام شده و مالکان زمین‌های مسیر نیز شناسایی شده‌اند.

شهردار تربت‌حیدریه ادامه داد: هزینه برای ساخت و تعویض پل رضاشهر ۲۲ میلیارد ریال است همچنین، هزینه تملک زمین‌ها و بازگشایی مسیر در محدوده شهری به مساحت بیش از هفت هزار مترمربع به‌همراه آسفالت مرحله اول و دوم، در مجموع حدود ۵۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

تربت حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.