رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه پیروز اصلی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم بودند، گفت: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تهاجم ترکیبی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، صبح امروز (پنج‌شنبه) در جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، ضمن تبریک پیروزی و قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی و با بیان اینکه، رفتار شایسته ورزشکاران ایرانی در عرصه بین‌المللی یک دست‌آورد و مایه افتخار بود، اظهار داشت: دشمن تلاش داشت روحیه ملی را تضعیف کند، اما قهرمانی‌های اخیر در رشته‌های مختلف ورزشی موجب تقویت روحیه ملی شد و باید این ارزش بزرگ را گرامی بداریم.

سردار کارگر در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی‌داشت و گفت: وقوع جنگ اخیر موجب وقفه در اعزام‌های کاروان‌های راهیان نور شد که انشالله این وقفه را جبران می‌کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، فعالیت در حوزه راهیان نور دانشجویی و دانش‌آموزی را ضروری دانست و تصریح کرد: ما در حوزه جنگ ۱۲ روزه حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم که باید راویان و مبلغین به تبیین آن بپردازند.

سردار کارگر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت تأکید کرد: همان‌گونه که معظم‌له فرمودند، باید توانمندی‌ها و موفقیت‌های دولت را تبیین کنیم؛ تقویت دولت وظیفه شرعی، ملی و وجدانی همه ما است و باید در این مسیر گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه، مسئله اول کشور همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، اقتصاد است، خاطرنشان کرد: معظم‌له پیشنهاد تاکتیکی دادند که دولت ۱۰ قلم از کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند؛ باید مراقبت کنیم مسائل دیگر که اولویت کمتری دارند را اولویت‌دار نکنیم و از پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز داشته باشیم.

سردار کارگر افزود: دشمن در تلاش است با آدرس غلط ما را گمراه کند، لازم است ضمن مقابله آگاهانه با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، با تهاجم ترکیبی پاسخ مقتدرانه بدهیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، راهیان نور را اقدامی اثرگذار در حوزه فرهنگ دانست و عنوان کرد: ما از طریق راهیان نور به دنبال تقویت فرهنگ مقاومت هستیم؛ چراکه هرچه مردم از نظر فرهنگی و شناختی قوی‌تر باشند، ایستادگی و مقاومت نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور مردم را پیروز حقیقی جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: در این جنگ، مردم بزرگوار ایران با حضور خودجوش در صحنه و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی خوش درخشیدند؛ لذا تا زمانی که ملت ایران پشتیبان نظام اسلامی باشند، هیچ قدرتی توان غلبه بر آن را نخواهد داشت.

سردار کارگر همچنین جوانان و نوجوانان را عناصر اصلی و کنشگران تأثیرگذار جامعه معرفی کرد و گفت: این قشر در خانواده‌ها نقش محوری دارند و حضور فعال آنان در عرصه راهیان نور می‌تواند آینده کشور را تضمین کند؛ از این رو ایجاد ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان یک ضرورت است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه راهیان نور نباید در مسائل جناحی و گروهی وارد شود، تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی باید براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای جوانان و نوجوانان تبیین شود و ورود به منازعات سیاسی و حزبی برای این حرکت عظیم فرهنگی زیان‌بار خواهد بود.