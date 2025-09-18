مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی گفت: ۴۱۱ اعتبار برای اجرا و تکمیل طرح‌های راهسازی بجنورد- سنخواست و بجنورد- اسفراین اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سیدعلی میرکریمی گفت: از این میزان اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان برای احداث راه اصلی بجنورد- سنخواست و ۳۰۰ میلیارد تومان برای چهار خطه کردن محور بجنورد- اسفراین هزینه می‌شود.

وی افزود: احداث راه اصلی بجنورد- سنخواست به طول ۹۰ کیلومتر است، که ۱۰ کیلومتر از این مسیر راهسازی تاکنون به بهره برداری رسیده و ۱۳ کیلومتر آن پیشرفت ۹۸ درصدی دارد و به زودی به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: از طرح چهار خطه کردن محور بجنورد-اسفراین- سبزوار تاکنون ۸.۵ کیلومتر آن بهره برداری شده، چهار کیلومتر پاییز امسال بهره داری می‌شود و قرارداد اجرای چهار کیلومتر آن نیز به زودی شروع می‌شود.

به گفته میر کریمی طول مسیر محور بجنورد- سنخواست نیز ۱۰۷ کیلومتر است که در مجموع ۱۵ درصد پیشرفت دارد، چهار خطه کردن محور بجنورد- اسفراین- سبزوار که عملیات اجرایی آن از سال ۸۵ شروع شده است اکنون ۴۵ درصد پیشرفت دارد.

وی در ادامه با اشاره به تکمیل جاده بجنورد- شیرین دره- راز- از دیگر طرح‌های راهسازی استان هم گفت: از محل اعتبارات سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برای آن اختصاص داده شده است.

طول راه‌های خراسان شمالی هزار و ۳۴۳ کیلومتر است

خراسان شمالی ۱۶۶ کیلومتر بزرگراه، ۴۳۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی دارد.