آغاز جشن عاطفه‌ها در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حبیب الله آسوده معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در این مراسم بابیان اینکه همه‌ی مردم ایران دغدغه کمک به نیازمندان را دارند و داشتن چنین مردم فرزانه و خردمندی مایه‌ی افتخار است گفت: مهر امسال ۸۵۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور بسته تحصیلی دریافت خواهند کرد.

مجتبی جلالی پور، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیلان هم با اشاره به اینکه این اداره کل ۱۲۲ هزار خانوار با جمعیت ۲۰۲ هزار نفر را تحت پوشش دارد گفت: سال تحصیلی جدید بین ۲۰ هزار دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش، بسته‌های تحصیلی توزیع می شود.

حجت الاسلام و المسلمین ولی عادلی رییس دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان در آیین آغاز جشن عاطفه‌ها گفت: خدمت به نیازمندان و دستگیری از آنان وظیفه‌ی همه‌ی ماست.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در این مراسم نیز گفت: برخی از دانش آموزان از حداقل امکانات هم برای تحصیل برخوردار نیستند، اما حضور خیران و نیکوکاران در یاری این دانش آموزان و خانواده‌های آنها در رفع این نیازمندی‌ها موثر است.

جمال معصومی یکی از خیران گیلان در این مراسم گفت: خدمت به مردم و دستگیری از نیازمندان کوچکترین خدمتی است که می‌توانیم برای مردم کشورمان انجام دهیم.

در پایان این مراسم بسته‌های تحصیلی در بین دانش آموزان توزیع شد.