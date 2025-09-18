پخش زنده
مدیرجهادکشاورزی فاروج گفت: گوجه فرنگی از سطح کشتزارهای این شهرستان برای نخستین بار به روش مکانیزه برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابراهیم شمشیری گفت: ۶۵۰ هکتار از کشتزارهای فاروج زیر کشت گوجه فرنگی رفته است که پیش بینیها برداشت ۳۰ هزار تن محصول است.
وی با بیان اینکه فاروج رتبه نخست کشت گوجه فرنگی خراسان شمالی را دارد، افزود: گوجه فرنگی تولیدی استان بیش از نیاز مصرفی این خطه است به گونهای که محصول مازاد بر نیاز به استانهای مجاور حمل و بخشی نیز به کارخانههای رب فعال ارسال میشود.
به گفته شمشیری در شهرستان فاروج با وجود کارخانه رب با ظرفیت تولید سالانه پنج هزار تن، روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن، گوجه فرنگی کشاورزان داخل استان فرآوری و محصول به کشورهای روسیه، اوکراین، قزاقستان، عراق و افغانستان صادر میشود.
پنج واحد تولیدی کارخانه رب در خراسان شمالی وجود دارد و ظرفیت سالانه جذب مواد اولیه سه کارخانه فعال تولید رب گوجه فرنگی در استان ۷۵ هزار تن است که ۱۵ هزار تن رب تولید میشود.