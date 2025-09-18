تولید سالانه بیش از ۲ میلیون تن شیرینی و شکلات در کشور

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات از تولید بیش از ۲ میلیون تن شیرینی و شکلات در سال خبر داد و گفت: محصولات این صنعت به ۶۰ کشور صادر می‌شوند.