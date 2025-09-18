پاکستان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) یک چارچوب برنامه کشوری (CPF) برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ امضا کردند که هدف آن گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در زمینه‌های کشاورزی، بهداشت، انرژی، مدیریت منابع آبی و ایمنی پرتوی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»، این سند در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس در وین میان «دکتر راجا علی رضا انور» رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان و «هوا لیو» معاون مدیرکل آژانس امضا شد؛ این پنجمین چارچوب همکاری میان دو طرف است که سه چرخه همکاری فنی آژانس را در بر می‌گیرد.

طبق این توافق فناوری‌های هسته‌ای برای افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، ارتقای دامپروری، توسعه خدمات پزشکی هسته‌ای در بیمارستان‌های سرطان پاکستان، مدیریت منابع آب در مواجهه با تغییرات اقلیمی و تضمین بهره‌برداری ایمن از نیروگاه‌های هسته‌ای به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان این توافق را نشانه تعهد کشورش به کاربرد‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای دانست و گفت: «پاکستان با حمایت آژانس در مسیر تقویت امنیت غذایی، بهبود نظام سلامت، ارتقای امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست گام برمی‌دارد.»

معاون مدیرکل آژانس انرژی اتمی نیز توافق مذکور را «چشم‌انداز مشترک برای توسعه پایدار از طریق همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» توصیف کرد.