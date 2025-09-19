به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رمضانی افزود:دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی راگبی بانوان جهت اعزام به مسابقات آسیایی در عمان به میزبانی استان زنجان تا ۲۹ شهریور ماه در مجموعه ورزشی انقلاب و سالن ۱۵ خرداد شهر زنجان در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: در این اردو در مجموع ۲۷ نفر شامل بازیکن و کادر فنی حضور دارند که دو بازیکن و یک کمک مربی از استان زنجان هستند که در رشد و توسعه بیشتر این رشته بسیار موثر خواهند بود.

رمضانی افزود: مرحله نخست اردوی تیم ملی راگبی بانوان نیز ۲۰ مرداد سال جاری به مدت ۶ روز در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.