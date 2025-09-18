به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران با ترکیبی از ملی‌پوشان دختران و پسران، به همراه کادر فنی و مسئولان فدراسیون، جهت حضور در رقابت‌های آسیای میانه عازم تاشکند ازبکستان شد. این مسابقات از روز ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.

ترکیب تیم ملی در بخش دختران شامل زهرا رباطی، مبینا سالاری، آیسان زارعی، مبینا ندایی، مهدیه هوشمند و سپیده صادقی و در بخش پسران متشکل از علی حیاتی، امیرحسین حسنی، امیرمحمد مردانه، امیرعلی احمدلو، امیررضا حریف و امیرعلی محمدپور است.

هدایت تیم دختران در این رقابت‌ها بر عهده‌ی ثریا آقایی به عنوان مربی خواهد بود و در بخش پسران نیز حسن متقی مربیگری تیم را بر عهده دارد. همچنین بهادر زکی‌زاده به عنوان سرمربی تیم‌های ملی در این مسابقات حضور دارد.

در این اعزام، دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون و نایب‌رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا، به منظور شرکت در اجلاس هیئت رئیسه آسیای میانه حضور خواهد داشت. همچنین خانم فریبا مددی، نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون و عضو هیئت رئیسه آسیا، مسئولیت برگزاری کلاس بانوان را به عنوان رئیس کمیته بانوان آسیا بر عهده دارد.

رقابت‌های آسیای میانه از تاریخ ۲۸ شهریورماه در تاشکند آغاز می‌شود و تیم ملی ایران با هدف کسب بهترین نتایج به مصاف حریفان خود خواهد رفت.