در سی امین قسمت بسته اصفهان جوان موضوع رفع اصلاح ایرادهای آیین نامه واگذاری زمین جوانی جمعیت و هدیه ۴۸ میلیون تومانی دولت به مادران باردار بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در آیین نامه قبلی، خانوادههایی که فرزند سوم آنها به دنیا میآمد، درصورتی که فرزندان قبلی آن خانواده فوت کرده بودند، از سامانه تخصیص زمین حذف میشدند که این موضوع در آیین نامه جدید اصلاح شد.
امیرحسین بانکی پور افزود:همچنین در شهرهای جدید یا شهرکهایی که میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت بوده است، به جای انصراف اجباری، امکان انتخاب سایر شهرهای جدید برای متقاضیان فراهم شد.
وی در خصوص واگذاری زمین جوانی جمعیت گفت: مقرر شده است که تا دو ماه آینده، ۴۰ هزار قطعه زمین در کشور آماده واگذاری شود.
بانکی پور افزود: در حوزه شهرهای جدید نیز اعلام شده از هشت هزار قطعه زمین شناساییشده، تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ قطعه تخصیص یافته و سه هزار قطعه به مرحله امضای قرارداد رسیده است.
براساس مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیس جمهور، در راستای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت، مادران بارداری که از اول فروردین سال آینده (۱۴۰۵) فرزند خود را به دنیا میآورند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود.
این کارت بهمدت ۲۴ ماه، ماهیانه دو میلیون تومان شارژ میشود، این مبلغ صرفاً برای تأمین بخشی از هزینههای ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومهای کودک اختصاص خواهد یافت.