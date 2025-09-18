به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان گفت: در پی رصد اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت عمومی مبنی بر بکارگیری چند دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و بازدید از محل اعلام شده ۲۴ دستگاه ماینر فعال را کشف و در همین خصوص یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.