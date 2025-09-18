به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تاکمی ابری در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

طبق هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص باد وگردوخاک، از بعدازظهر فردا جمعه شدت وزش باد در نواحی غربی، مرکزی و جنوبی استان افزایش یافته و تندباد لحظه‌ای وخیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و از بامداد روز شنبه دما در نواحی غربی استان و از روز یکشنبه در سطح استان کاهش خود داشت.

همچنین هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد در خصوص کاهش ۴ تا ۸ درجه سلسیوس دما در هفته آینده صارد شده است.