تامین امنیت غذایی و مدیریت جمعیت دامی، وظیفه اقتصادی و شاخص امنیتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در جلسه شورای اداری تربت‌حیدریه اظهار داشت: مسئولیت ما حفاظت از جان مردم و تأمین امنیت غذایی است و هیچ بخشی نباید از این مسئولیت شانه خالی کند.

رفیع‌پور، افزود: جمعیت دامی کشور شامل دام سبک و سنگین و زنبور عسل، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اقتصادی و امنیتی است. سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور می‌شود و حدود ۱۸ میلیون تن تولیدات دامی شامل گوشت، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و آبزیان داریم که کنترل سلامت و کیفیت آن بر عهده سازمان دامپزشکی است.

رفیع‌پور با اشاره به اهمیت شهرستان‌ها گفت: تربت‌حیدریه و سایر شهرستان‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت تولید، می‌توانند تولید مازاد بر نیاز محلی را به اقصی نقاط کشور منتقل کنند. این ظرفیت‌ها باید با ایجاد انبار‌ها و بارانداز‌های مناسب و مدیریت قانونی، از قاچاق جلوگیری کرده و منافع اقتصادی را به استان و کشور برساند.

وی تأکید کرد: با توجه به موقعیت مرزی برخی استان‌ها و فعالیت کریدور‌های ترانزیتی، ساماندهی مسیر‌های قانونی و انبار‌های نهاده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام می‌تواند مانع از خروج غیرقانونی دام و نهاده‌ها به کشور‌های همسایه شود و اقتصاد کشور را تقویت کند.

رفیع‌پور همچنین به ضرورت توسعه صنایع مادر و بالادستی در حوزه دامپزشکی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: توسعه تولید دارو، مواد بهداشتی و صنایع مرتبط با دام، علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی برای شهرستان‌ها و کشور دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: و با همکاری همه مسئولان، می‌توان خروجی اقدامات را به رشد معیشت مردم و توسعه پایدار استان و کشور تبدیل کرد