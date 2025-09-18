به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه مازندران در دهمین یادواره شهدای روستای رمدان گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در خون و روح و روان جوانان ایرانی مسلمان ریشه دارد و برای صیانت و حفاظت از خاک این مرز و بوم و ناموس وطن جان شان را تقدیم مردم کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی لائینی در ادامه افزود: فرهنگ ایثار و شهادت امروز باید در جامعه اسلامی که مبتنی بر قرآن و دینداری است نهادینه شده است.

وی افزود: وجود جسم مطهر شهدا در جای جای این مرز و بوم همچون چراغ روشن برای نسل آینده است تا ابد و در فروزان خواهد بود.

نماینده عالی فقیه استان همچنین در خصوص شش شهید این روستا گفت: تربت پاک این شهدا روحیه ولایتمداری، دینمداری و شهادت طلبی را در جان و روح مردم روستای رمدان جاری کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر دوش همه آحاد ملت بخصوص نسل امروز می‌باشد.

شهرستان گلوگاه با تقدیم ۳۵۰ شهید نقشی ماندگاری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تقویم هشت ساله جنگ تحمیلی ایفا نمودند