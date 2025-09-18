نرم افزار قرآنی «تصویر نور» با رویکردی نوآورانه در آموزش حفظ قرآن کریم و بهره‌گیری از تصویرسازی، آزمون‌های تعاملی و امکانات متنوع، جایگاه ویژه‌ای در میان علاقه‌مندان به یادگیری و حفظ قرآن به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه آموزش دینی و قرآنی ضروری است. نسل جدید علاقه‌مند است فرایند یادگیری را با ابزار‌های چندرسانه‌ای، تصویری و تعاملی تجربه کند و از فضای خشک و یکنواخت آموزشی فاصله بگیرد.

نرم افزار‌های قرآنی توانسته‌اند نقش مهمی در ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم ایفا کنند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، نرم افزار «تصویر نور – آموزش حفظ تصویری قرآن» است که با استقبال قابل توجهی از سوی کاربران روبه‌رو شده است.

این نرم افزار با حجمی حدود ۱۰۰ مگابایت، بر روی گوشی‌های اندرویدی نصب می‌شود. تاکنون بیش از سه هزار بار دانلود شده و آخرین نسخه این برنامه در مرداد ۱۴۰۴ منتشر شده و به آن آزمون‌های جدیدی افزوده و برخی از مشکلات قبلی رفع شده است.

*طراحی فنی و هنری

رابط کاربری «تصویر نور» ساده، روان و هماهنگ با نیاز‌های آموزشی طراحی شده است. استفاده از رنگ‌ها و تصاویر متناسب با محتوای قرآنی، جذابیت ویژه‌ای به این اپ داده است. قابلیت‌های گرافیکی آن، همچون ارائه تصاویر یادآور برای هر آیه یا جزء، باعث شده کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان، ارتباط عمیق‌تری با محتوای قرآنی برقرار کنند.

از نظر فنی نیز، نرم افزار، ثبات مناسبی دارد و کاربران از روان بودن آن در بیشتر دستگاه‌های اندرویدی رضایت دارند. البته برخی کاربران به موضوع نیاز به اینترنت یا حساب گوگل برای استفاده از بخش‌هایی از اپ اشاره کرده‌اند که می‌تواند نقطه ضعفی در دسترسی آسان باشد.

*امکانات آموزشی متنوع

«تصویر نور» تلاش کرده است تا آموزش حفظ قرآن را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای پیش ببرد. این نرم افزار امکانات مختلفی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که شامل موارد زیر است:

حفظ تدریجی کلمات: با قابلیت مخفی‌سازی بخشی از آیه، کاربر می‌تواند مرحله به مرحله با متن قرآن انس گرفته و آن را حفظ کند.

یادگیری تصویری: برای هر آیه تصویری اختصاص داده شده که نقش یادآور بصری دارد. پس از تکمیل حفظ یک جزء، تصویری کامل برای مرور و جمع‌بندی ارائه می‌شود.

نمایش ترجمه: لمس طولانی آیه، ترجمه آن را نمایش می‌دهد و ارتباط معنایی کاربر با قرآن را تقویت می‌کند.

علامت‌گذاری آیات دشوار: با دوبار لمس روی آیه، کاربر می‌تواند آن را به‌عنوان آیه دشوار علامت‌گذاری کند تا در تمرین‌های بعدی تمرکز بیشتری بر آن داشته باشد.

آزمون‌های تعاملی: نسخه جدید اپ شامل آزمون‌های مرتب‌سازی کلمات و صفحه‌خوانی است که در کنار آزمون‌های قبلی، فرآیند یادگیری را جذاب‌تر می‌کند.

*مزایای این نرم افزار

طبق بررسی‌های و از دید کاربران، مهم‌ترین نقاط قوت «تصویر نور» را می‌توان در خلاقیت در روش آموزش و استفاده از تصویر برای تسهیل حفظ، آزمون‌های متنوع و کاربردی برای سنجش میزان یادگیری، طراحی کاربرپسند و متناسب با سنین مختلف، امکان مشاهده ترجمه و افزایش فهم معانی آیات و به‌روزرسانی مستمر و رفع اشکالات نسخه‌های قبلی خلاصه کرد.

*معایب نرم افزار

با وجود مزایای متعدد، برخی معایب نیز در بررسی‌ها و از جانب کاربران مطرح شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. دسترسی به همه امکانات این نرم افزار نیازمند پرداخت درون‌برنامه‌ای است و نسخه رایگان محدودیت دارد و همچنین برخی قابلیت‌ها تنها با اینترنت یا حساب گوگل فعال می‌شود. همچنین حجم ۱۰۰ مگابایتی برنامه ممکن است برای کاربران با فضای محدود گوشی مشکل‌ساز باشد.

بسیاری از کاربران، «تصویر نور» را نرم افزاری متفاوت و کاربردی دانسته‌اند که توانسته فرایند حفظ قرآن را آسان‌تر کند. آنها به‌ویژه از بخش تصویری و امکان علامت‌گذاری آیات دشوار ابراز رضایت کرده‌اند. با این حال، برخی نیز نسبت به پولی بودن بخش‌های مختلف و نیاز به اینترنت انتقاد کرده‌اند.

در پایان می‌توان گفت نرم افزار «تصویر نور – آموزش حفظ تصویری قرآن» نمونه‌ای موفق از به‌کارگیری فناوری در خدمت معارف دینی است. این نرم افزار با روش‌های نوین خود، می‌تواند ابزار مؤثری برای خانواده‌ها، مربیان قرآنی و علاقه‌مندان به حفظ قرآن باشد. هرچند محدودیت‌هایی همچون حجم بالا و نیاز به پرداخت درون‌برنامه‌ای وجود دارد، اما نقاط قوت آن به‌ویژه در خلاقیت آموزشی و ایجاد انگیزه در کاربران، موجب شده تا به‌عنوان گزینه‌ای ارزشمند در میان نرم افزار‌های قرآنی مطرح شود.