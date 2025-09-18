همزمان با فرا رسیدن فصل شکوفایی علم و دانایی، مراسم اهدای بسته‌های لوازم التحریر و کیف مدرسه به دانش آموزان بی بضاعت فامنین برگرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این اقدام خداپسندانه که به نیت شهدای گرانقدر این دیار انجام شد، تعداد ۱۰۰۰ بسته کاملِ لوازم التحریر و کیف مدرسه تهیه و بین دانش آموزان محروم توزیع شد.

امام جمعه فامنین، در این مراسم با قدردانی از حرکت جهادی خیرین و کمیته امداد، گفت: این هدایا تنها یک بسته نوشت افزار نیست، بلکه پیام محبت و همدلی مردم غیور فامنین و ادای دینی به شهدا است که برای آینده درخشان فرزندان این مرز و بوم جانفشانی کردند.

حجت الاسلام غفاری افزود: این عمل نیک، فرصتی برابر برای تحصیل و ترقی را برای آینده سازان ایران اسلامی فراهم می سازد.

مدیر کمیته امداد فامنین نیز با اشاره به نقش موثر این نهاد در شناسایی و پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند، گفت: توزیع این بسته‌ها به نیابت از شهدای والامقام و با حمایت خیرین گرانقدر، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی و زنده نگاه داشتن آرمان‌های شهدا است.