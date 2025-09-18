پرواز دوباره پرندگان شکاری و کبک در آسمان البرز، پیام امید و حیات دوباره‌ای بود که پس از تیمار و مراقبت در مراکز حیات‌وحش، به زیستگاه اصلی خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ۴ بهله سارگپه، ۴ بهله دلیجه و یک قطعه کبک که طی ماه‌های گذشته به دلیل بیماری یا آسیب‌دیدگی به مراکز تیمار حیات‌وحش استان منتقل شده بودند، پس از بهبودی کامل و بازیابی توان پرواز در ارتفاعات البرز رهاسازی شدند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از عموم مردم دعوت می‌کند در صورت مشاهده حیوانات وحشی مجروح، بیمار یا در معرض خطر، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع داده یا موضوع را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.