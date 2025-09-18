پخش زنده
مسئول گروه خیرین خادمان سفره خدا در خوزستان از اهدای هزار و ۲۰۰ بسته تحصیلی شامل نوشت افزار و کیف به دانش اموزان کم برخوردار استان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا انباردار به خبرنگار ما گفت: در اقدامی انساندوستانه و با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، گروه خیرین خادمان سفره خدا موفق به آمادهسازی و توزیع هزار و ۲۰۰ بسته لوازمالتحریر و کیف مدرسه شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در آستانه سال تحصیلی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) و در راستای ارتقای عدالت آموزشی انجام شد، افزود: بستههای تهیهشده شامل اقلام ضروری آموزشی از جمله دفتر، مداد، مدادرنگی. خودکار، پاککن، کیف و سایر ملزومات تحصیلی بود که با مشارکت خیرین و تلاش شبانهروزی اعضای گروه آماده شد.
انباردار تصریح کرد: هدف ما از این اقدام، کاهش دغدغههای خانوادههای کمبرخوردار و ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای شروعی پرنشاط در سال تحصیلی جدید است.
مسئول گروه خیرین خادمان سفره خدا در خوزستان میگوید: این برنامه در قالب رزمایش کمکهای مؤمنانه برای ششمین سال متولی است که با شعار «هیچ دانشآموزی بدون ابزار آموزشی نماند» توسط این گروه خیریه در حال اجرا است و امر توزیع بستههای آموزشی در روزهای آینده نیز در سایر مناطق محروم ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در سال جدید بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل به کمک واحدهای آموزشی شناسایی و بطور مستقیم و ... مستقیم توسط خادمان ثبت نام و هزینه مالی آن پرداخت شده است.
انباردار با بیان اینکه گروه خادمان سفره خدا که یک مجموعه کاملا مردمی است و با پشتیبانی خیرین اداره میشود، در ۶ سال اخیر بیش از ۸۵ خدمت را در زمینههای معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشت و درمان. عمرانی و آبادانی، فنی و مهندسی، مالی، مناسبتهای مذهبی و اعیاد و. را در بیش از ۳۰ منطقه خوزستان در جهت کاهش مشکلات خانوادههای ولی نعمت ارائه کرده است.
وی اهدای بیش از هزار و ۲۰۰ جفت کفش به دانش آموزان، برگزاری جشن تکلیف، تجهیز خانههای بهداشت مرزی به وسایل مورد نیاز، سرویس، تعمیر و گازگیری حدود یکهزار دستگاه کولر برای خانوادههای زیر پوشش و اهدای صدها بسته معیشتی را تنها بخش کوچکی از خدمات خادمان سفره خدا در خوزستان برشمرد.
غلامرضا انباردار در پایان از اقدام ارزشمند گروه خادمان سفره خدا که نمونهای روشن از همبستگی اجتماعی و توجه به نیازهای آموزشی کودکان محروم و خانوادههای ولی نعمت است، قدردانی کرد و گفت: امیدواریم باحمایت سایر خیرین و نهادهای مردمی و دولتی اینگونه کارهای خیر و خداپسندانه استمرار داشته باشد.