به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: در پی اعلام شکایت یکی از ادارات دولتی این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی درشهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن ارزش زمین تصرف شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و علاوه بر رفع تصرف زمین و اعاده آن به وضع سابق، متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد.