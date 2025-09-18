پخش زنده
ازافتتاح طرحهای قضایی تا تاکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام رهاورد سفر سه روزه معاون پشتیبانی قوه قضاییه به کرمان بود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان با حضور معاون قوه قضائیه، ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آغاز بکار کرد.
معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه درنشست مدیران بنگاههای اقتصادی کرمان با اشاره به اوضاع پیچیده اقتصادی کشور گفت: تحریمها و مشکلات ساختاری موجب سختتر شدن فعالیتهای اقتصادی شده، اما راه عبور، حمایت واقعی از تولید و سرمایهگذاری است.
ابراهیم شاهرخیان تأکید کرد: قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظهای از فعالان اقتصادی سالم حمایت میکند و ورود زائد برخی مدیران اجرایی به فعالیتهای اقتصادی منشأ فساد است و باید جلوی آن گرفته شود.
وی همچنین استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای کمک به حل مشکلات دستگاه قضائی در استان کرمان را خواستار شد.
تعیین راهبردهای اجرایی – قضائی برای بهبود خدمترسانی به مردم و موضوع مولدسازی در قوه قضائیه در دیدار معاون قوه قضائیه با استاندار کرمان مورد تأکید قرار گرفت.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه در این دیدار گفت: قوه قضائیه تنها نیمی از فضای موردنیاز خود را در اختیار دارد و تأمین فضای اداری از مطالبات اصلی مردم و همکاران قضائی است.
شاهرخیان افزود: برای اجرای طرحها توافقنامههایی با استانداریها منعقد شده که بر اساس آن دو سوم هزینهها را قوه قضائیه و یک سوم استانداری یا شرکتهای اقتصادی تأمین می کنند
ابراهیم شاهرخیان امروز ۲۷ شهریور در شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به افزایش پایه پرداختی به قضات و کارکنان اداری قوه قضائیه افزود: با وجود همه مشکلات اعتباری در کشور، بودجه قوه قضائیه در این دوران چهارساله از ۱۱ همت به بیش از ۸۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده به منظور افزایش پرداختها به قضات و کارکنان اداری، بیان کرد: هرگونه افزایش که محقق شود، جوابگوی فضای تورمی موجود نخواهد بود و از این رو تلاش می شود پرداختها، به نحوی انجام شود که وضع معیشت و رفاه قضات و کارکنان ارتقاء یابد.