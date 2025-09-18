به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سید عقیل موسوی، گفت: هشت سال پایداری و حماسه مقدس، میراث معنوی جاودان و ارزشمندی است که با الهام از نور ایمان به خدا، وحدت کلمه و صلابت اراده ملت ایران به دست آمد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردل گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان برگزار خواهد شد.

موسوی افزود: نواختن زنگ ایثار و مقاومت، کوهپیمایی، رژه خودرویی، مسابقات ورزشی، دیدار با امام جمعه، دیدار با خانواده شهدا، مسابقه دوچرخه سواری، کارگاه مادر و کودک، برگزاری آبروی محله افتخار کوچه‌ها، کارگاه ازدواج آسان، محافل انس با قرآن، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، نمایشگاه تولید محتوای بسیجیان، برگزاری مسابقات بومی محلی و عطر افشانی گلزار شهدا از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته در شهرستان اردل است.