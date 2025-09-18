



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، تفاهم نامه خواهر خواندگی شهر‌های تاریخی لار و بندرلنگه توسط شهرداران دو شهر تاریخی با حضور مدیران هرمزگان و لارستان امضا شد .

اصغر فرودی و ابراهیم فرهمندنیا شهرداران دو شهر تاریخی لار و بندرلنگه، در حضور مدیران شهرستان‌های هرمزگان و لارستان در سالن فرمانداری شهرستان بندرلنگه، تفاهم نامه خواهر خواندگی این دو شهر تاریخی را با هدف متبلور کردن اشتراکات فرهنگی دو شهر تاریخی لار و بندرلنگه امضاء کردند.