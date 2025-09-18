شهید ولیالله طاهری، تخریبچی صادق و پرکار تیپ ۴۲ قدر سپاه استان مرکزی و ۴۲مین شهید این گردان بود که در ۴۲ سالگی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی در جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی، با تقدیم ۳۲ شهید، حماسهای جاودان آفرید. یکی از این شهیدان، ولیالله طاهری، تخریبچی صادق و پرکار تیپ ۴۲ قدر سپاه استان مرکزی بود که در روز عید غدیر به شهادت رسید.
استان مرکزی در جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی، با تقدیم ۳۲ شهید، نام خود را در دفتر مقاومت ملت ایران ماندگار ساخت. در این میان، شهید ولیالله طاهری از نیروهای خدوم گردان تخریب و انفجارات گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل تیپ ۴۲ قدر نیروی زمینی سپاه، در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ مصادف با عید سعید غدیر در منطقه عملیاتی شلمچه، حین انجام مأموریت و بر اثر اصابت موشک رژیم صهیونیستی به مقر تیپ و ترکش آن، همانند حضرت زهرا (س) که از پهلو آسیب دیدند، از ناحیه پهلو مجروح و به شهادت رسید.
یک روز پیش از این واقعه، در تاریخ ۲۳ خرداد، دشمن صهیونیستی در مرحله نخست به مقر تیپ ۴۲ قدر حمله موشکی انجام داده بود و در مرحله دوم، روز عید غدیر، این حمله تکرار شد که به شهادت شهید طاهری انجامید.
شهید طاهری در سال ۱۳۸۳ به سپاه پاسداران پیوست و طی ۲۱ سال خدمت، در مأموریتهای مختلفی از جمله پاکسازی میادین مین و گلولههای عملنکرده در خارج از کشور (۱۳۹۰)، عملیاتهای عبور و انفجارات نظامی در استانهای خوزستان و کرمانشاه، و نیز مأموریت انسداد مرزها در خوزستان حضور فعال داشت و همواره کارنامهای درخشان از خود بر جای گذاشت.
گردان تخریب و انفجارات، از فعالترین گردانهای تخصصی گروه مهندسی رزمی چه در دوران دفاع مقدس و چه در مأموریتهای پس از آن بوده است. شهید طاهری یکی از نیروهای مؤثر این گردان به شمار میرفت که همیشه برای اجرای سختترین مأموریتها داوطلب میشد و هیچگاه حاضر نبود مسئولیتها را به دیگران بسپارد؛ او همواره در «وسط گود» بود و نه نظارهگر از دور.
شهید طاهری که ۴۲ سال سن داشت، نمونه بارز یک نیروی صادق، پرکار و خستگیناپذیر بود. بیماری برای او معنا نداشت و همیشه کار و تلاش را انتخاب میکرد. گردان تخریب تیپ ۴۲ قدر تاکنون بیش از ۴۲ شهید تقدیم انقلاب کرده است که پس از دوران دفاع مقدس نیز سه شهید دیگر، از جمله شهیدان عباسی، میرعباسی و سعید طاهری، به قافله شهدا پیوستهاند.