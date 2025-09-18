رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد از توقیف یک کامیون و کشف ۱۰ تن و ۲۱۲ کیلوگرم چوب تاغ جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی قدیمی گفت: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی موفق به کشف این میزان چوب قاچاق شدند.

وی افزود: ارزش محموله‌های کشف شده ۲۵۵میلیون تومان برآورد می‌شود.

شهروندان و همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی، حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ با یگان حفاظت منابع طبیعی تماس بگیرند.