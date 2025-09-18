پخش زنده
امروز: -
هواشناسی از کاهش دما و خنک تر شدن هوا از جمعه در جنوب غرب خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز افزایش (۱ تا ۲ درجه) دما در سطح استان مورد انتظار است؛
از فردا تا روز یکشنبه (بویژه روز یکشنبه) روند کاهش ۵ تا ۸ درجهای دما از روز جمعه تا روز یکشنبه در سطح استان پیش بینی میشود. طی روزهای شنبه و یکشنبه (بویژه روز یکشنبه)، با توجه به شرایط ناپایداری جو، رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطهای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
همچنین طی امروز تا اواسط هفته آینده سرعت وزش بادها در بخشهای غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق محتمل است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته بندر ماهشهر و بستان با دمای ۴۵.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۶.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.