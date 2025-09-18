به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر سیامک ریماز با اشاره به اینکه اعضای بدن ابوالفضل قدیمی ، نوجوان ۱۶ ساله اهل بندر انزلی که ده روز پیش بر اثر تصادف با موتور سیکلت ضربه مغزی شده و به کما رفته بود، امروز به ۳ بیمار نیازمند اهدا شدگفت: کلیه‌های این بیمارمرگ مغزی پس از تایید نهایی تیم پزشکی ، برای پیوند به ۳ بیمار نیازمند، در بیمارستان رازی رشت اهدا شد و کبد وی هم برای پیوند، به شیراز منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، افزود : علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ehda.ir، برای دریافت کارت اهدای عضو نام نویسی کنند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۱۶ نفر در گیلان اهدا شده است.