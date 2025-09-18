همزمان با سراسر کشور، طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در سطح شهرستان بردسکن اجرا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره صمت شهرستان بردسکن گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس از ابتدای شهریور ماه آغازشده است و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

سید حسین هاشمی افزود : در اجرای این طرح با راه اندازی تیم های گشت مشترک با حضور میدانی روسای اتاق اصناف و تعزیرات‌ حکومتی و با تشدید بازرسی از اصناف و بازار و با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلف به ویژه جلوگیری از گرانفروشی در ثبت نام مدارس، سرویس مدارس، لوازم التحریر، پوشاک و لباس فرم مدارس و کیف و کفش تحت رصد بازرسان این اداره است.

وی گفت: از ابتدای طرح تاکنون تعداد ۸۰ مورد بازرسی از واحدهای مرتبط صورت گرفته است و برای ۴ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

هاشمی گفت: این طرح بنا بر سیاست و اهداف وزارت و اداره کل متبوع با هدف کنترل هدفمند بازار و حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان، جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها اجرا می شود.

وی از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، درج نشدن قیمت وصادر نشدن فاکتورشکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴یا به صورت حضوری در محل اداره صمت شهرستان مطرح نمایند .