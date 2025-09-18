به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گردو در کهگیلویه و بویراحمد از اویل شهریور ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

شهرام عسکری با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در کهگیلویه و بویراحمد، ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار بارور و حدود هزار ۱۷۰۰ هکتار غیر بارور است، افزود: پیش بیتی می شود از هر هکتار باغ گردو در استان دو تن و نیم محصول برداشت می‌شود.

عسکری پیش بینی برداشت محصول تولیدی باغ‌های گردو در کهگیلویه و بویراحمد را ۱۶ هزار تن بیان کرد و ادامه داد: بخشی از گردوی تولیدی در استان مصرف و بقیه این محصول تولیدی در استان نیز به استان‌های همجوار از جمله اصفهان، فارس و خوزستان صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: در کهگیلویه و بویراحمد شهرستان‌های مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت باغ‌های گردو را دارا هستند.