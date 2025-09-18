پخش زنده
هزار هکتاراز مراتع بردسکن با مشارکت مردم در یک سال گذشته بذرپاشی و کپهکاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن گفت: این بذرپاشی با همکاری و مشارکت معدنکاران، اعضای شرکت فراگیر، مرتعداران، مردم محلی، سازمانهای مردمنهاد، با گونههای مقاوم به کمآبی و شوری از جمله تاغ، آنغوزه، بنه، درمنه و اتریپلکس در مناطق کوهپایهای، بیابانی و عرصههای مستعد فرسایش بادی صورت گرفت.
حمید رضا اقبالی افزود:هدف از اجرای این طرح ها تقویت پوشش گیاهی و حفاظت پایدار از عرصههای منابع طبیعی در قالب مشارکت مردمی است.
وی گفت: این برنامهها در راستای فرهنگسازی عمومی برای اصلاح و توسعه جنگلها و مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک و صیانت از پوشش گیاهی در سطح جامعه دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی اظهار داشت:مردم همواره در ارتباط مستقیم با طبیعت هستند و میتوانند با اطلاعرسانی به موقع در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام و یا وقوع حریق، نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با این تهدیدها ایفا کنند.
اقبالی همچنین با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در این حوزه گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن با برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی در زمینه مرتعداری و واگذاری طرحهای مدیریت مرتع به دامداران، توانسته است بسیاری از چالشهای موجود در عرصهها را مدیریت کند. در همین راستا، افزایش تعداد کارگاههای آموزشی و پویشهای بذرکاری با محوریت مشارکت مرتعداران در دستور کار سال آینده قرار دارد.