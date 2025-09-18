به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان رودبار حین نظارت و کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شهر رودبار به یک دستگاه خودروی باری نیسان که در حال حرکت بود مشکوک شده و برای بررسی، آن را متوقف کردند.

وی از کشف ۱۵ دستگاه موتور برق ۹۰۰۰ وات قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۴۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.