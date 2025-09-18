پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز لرستانی سال تحصیلی جدید را در چهار هزار و ۷۰۰ مدرسه استان آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یونس بهاروند گفت: بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز لرستانی آماده حضور در کلاسهای درس هستند.
وی افزود: امسال بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مدرسه در استان میزبان دانش آموزان خواهد بود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان گفت: خیران مدرسه ساز هم امسال همانند سالهای گذشته پای کار بودند و در ۸۰ درصد از طرحهای مدرسه سازی مشارکت کردند.
بهاروند همچنین از بهرهبرداری طرحهای مهم با محوریت برقراری عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار استان در مهرماه امسال خبر داد.