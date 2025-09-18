سازمان سنجش آموزش کشور، اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت، زمان و محل مصاحبه و گزینش رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای از انتشار فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای آن دسته از متقاضیانی که کدرشته‌محل‌های موسسات مذکور را در فرم انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خود درج کرده‌اند و نمره علمی مرحله معرفی چند برابر ظرفیت را به دست آورده‌اند با رعایت تقدم انتخاب رشته، خبر داد.

سازمان سنجش در اطلاعیه خود به معرفی‌شدگان این رشته‌ها توصیه کرده است که به نکات زیر توجه داشته باشند.

نکات قابل توجه معرفی‌شدگان:

الف) در گزینش نهایی هر رشته، منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت و این مرحله را با موفقیت سپری کنند، همچنین صلاحیت عمومی آنان توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شده و حداقل نمره علمی نهایی برای هر رشته را کسب کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این دانشگاه‌ها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون سراسری در نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد شد.

ب) معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت به منزله قبولی نیست و معرفی‌شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ‌های مقرر به نشانی تعیین‌شده در درگاه اطلاع‌رسانی مؤسسات ذیربط مندرج در جدول شماره یک مراجعه کنند.

هر متقاضی حداکثر به دو دانشگاه یا مورد بورسیه و شرایط خاص معرفی شده است. بدیهی است عدم مراجعه برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی به منزله از صراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته‌های آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در سایر اولویت‌های انتخابی وی بررسی می‌شود.

پ) آن دسته از متقاضیانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده، اما در این مرحله، معرفی نشده‌اند عدم معرفی آنها به یکی از دلایل ذیل است:

۱- یا شانس قبولی در اولویت‌های بالاتر از کد‌های مربوط به رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص را دارند. ۲ یا حداقل نمره علمی لازم یا شرایط تعیین‌شده برای دانشگاه و یا کدرشته محل مربوط را ندارند.

تذکر مهم

بررسی و پاسخگویی در خصوص و ضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشدند در اواخر مهرماه میسر خواهد بود. پس از اعلام نتایج نهایی در نیمه دوم مهرماه برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در زمان مقرر اقدام کرده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه خواهد شد؛ لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه نسبت به مندرجات آن سؤال دارند، می‌توانند درخواست خود را مطرح کنند.

ت) معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای اطلاع از برنامه زمانی محل انجام مصاحبه و مدارک مورد نیاز برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش باید از روز شنبه، ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی موسسه یا ارگان محل معرفی مندرج در جدول شماره یک مراجعه کنند.

ث) برنامه زمانی و نشانی درگاه اطلاع‌رسانی موسسات:

افراد معرفی‌شده چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مندرج در جدول شماره ۱، باید برای اطلاع از زمان انجام مراحل مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه به آدرس مندرج در جدول زیر مراجعه کنند.