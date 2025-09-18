



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، جذب بیش از هزار و ۸۰۰ نیروی خدمتگزار سهم استان فارس از ۲۰ هزار نفری نیروی خدمتگزار در آموزش و پرورش کشور است . کلاری در همایش تقدیر از خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از ۳ هزار نیروی خدمتگزار در ۸ هزارو ۱۰۰ مدرسه فعالیت دارند گفت: هنوز در استان با کمبود نیروی سرایداری مواجه هستیم که قرار است در آبان ماه یک هزار و ۸۰۰ نیروی سرایدار به جمع نیرو‌های قبلی اضافه شود که تا حدودی کمبود نیرو در این حوزه تعدیل می‌شود .

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین پس از شنیدن مشکلات خدمتگزاران و سرایدران در زمینه مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوق با اشاره به سراسری بودن این مشکلات گفت: وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد تا مکمل‌ها و مزایایی برای این نیرو‌ها در نظر بگیرد تا جبران کسری حقوق آنها بشود

در همایش بابای خوب مدرسه، همه سرایداران با مهیا کردن محیط مدارس، برای استقبال از ۹۴۰ هزار دانش آموز و ۳۰۰ هزار نوآموز اعلام آمادگی کردند