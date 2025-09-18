استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش مهم تعاونی‌ها در رونق اقتصاد استان گفت: بهره مندی از ظرفیت سرمایه‌های خرد با مشارکت مردم منجر به اقتصاد پویا و اشتغال پایدار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بیستمین جشنواره تجلیل از شرکت‌های تعاونی برتر خراسان شمالی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، برگزار شد، بهمن نوری در این با اشاره به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری استان گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با بهره مندی از فرصت اعطاء مجوز‌های بی نام سرمایه گذاری، توانمندی‌های خود را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی گسترش دهند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تعاون در جامعه مغفول مانده است، گفت: این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری در تعاون‌ها برای رونق اقتصاد کشور وجود دارد، در استان نیز نیاز است تا با استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌ها به روند توسعه شتاب دهیم.

نوری افزود: شتاب بخشی به توسعه، نیاز این استان است و باید تلاش شود تا ظرفیت‌ها اجرایی شود.

استاندار اضافه کرد: تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان توسعه، ظرفیت مهم برای توسعه این استان به شمار می‌روند، قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد باشد، اما این امر محقق نشده است.

وی ادامه داد: نقش تعاون در اقتصاد دنیا مورد توجه ویژه است، اما در ایران، این ظرفیت مغفول مانده است یکی از علت‌ها این است که در انجام کار‌های مشارکتی به ایده آل نرسیده‌ایم و فرهنگ کار مشارکتی باید بیشتر شود.

استاندار خراسان‌شمالی با بیان اینکه دیدگاه در تقویت تعاون باید تغییر یابد، تصریح کرد: کار جمعی و گروهی باید از سن کودکی آموزش داده شود، البته برخی مسئولان هم تعاون گرا نیستند و آنگونه که باید در حمایت از تعاون و تقویت آن خوب کار نکرده‌اند.

در این آیین از چهار تعاونی برتر و ۶ شایسته تقدیر تجلیل شد.