بهسازی معابر، ارتقای خدمات شهری، توسعه فضای سبز، رفع مشکلات ترافیکی و بهبود امکانات رفاهی و عمرانی حمل و نقل کوی کوثر اراک مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسائل و مطالبات اهالی کوی کوثر مورد بررسی میدانی قرار گرفت و در نشستی در مورد راهکارهای آن بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست که با هدف رسیدگی به دغدغههای شهروندان کوی کوثر و بررسی راهکارهای بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی در این منطقه انجام گرفت، موضوعاتی همچون بهسازی معابر، ارتقای خدمات شهری، توسعه فضای سبز، رفع مشکلات ترافیکی و بهبود امکانات رفاهی و عمرانی و حمل و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نماینده اهالی این کوی، تکمیل و تحویل نشدن برخی خانهها با متقاضیان، کمبود امکانات شهری مانند ایستگاه اتوبوس و خدمات شهری را از مشکلات عمده دانست.
در حاشیه این نشست ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان با بیان اینکه بیش از دو هزار خانه در این کوی ساخته شده است، گفت: بخشی از این خانهها که واگذار نشده است به تکمیل واگذار میشود و مسائل شهری و خدماتی نیز با حضور شهردار اراک در نشست تدوین و اجرا میشود.
عسگری مدیرکل بنیاد مسکن استان هم با بیان اینکه این بنیاد در پی خانه دار شدن هر چه زودتر مردم است، گفت: با بررسی پروندههای متقاضیان برای تکمیل خانهها تلاش بیشتر صورت میگیرد.
شهردار کلانشهر اراک در این جلسه با تأکید بر نگاه عدالتمحور مدیریت شهری گفت: توسعه متوازن محلات و توجه به مطالبات مردمی در اولویت برنامههای شهرداری قرار دارد و تلاش میکنیم با همراهی سایر دستگاهها مشکلات کوی کوثر در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
محمودی همچنین بر هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در این منطقه تأکید کرد.