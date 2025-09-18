به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان همدان در پیامی، درگذشت حجت الاسلام فاضلیان استاد حوزه علمیه همدان را به پدر بزرگوار ایشان و خانواده فاضلیان تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین فاضلیان

استاد گرانقدر حوزه علمیه و امام جمعه موقت همدان

با نهایت تأسف و تألم، خبر درگذشت فرزند برومندتان، عالم وارسته و فاضل گرانقدر، حجت‌الاسلام سید سجاد فاضلیان، موجب اندوه و تاسف اینجانب و جامعه علمی و دینی استان همدان گردید.

بی‌تردید فقدان چنین شخصیت فرهیخته‌ای که عمر شریف خود را در مسیر تعلیم، تربیت و خدمت به دین و حوزه علمیه سپری نمود، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و اهالی ایمان و معرفت است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام سیدسجاد فاضلیان؛ فرزند گرانقدر حضرت حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان «امام جمعه موقت شهر همدان» روز جمعه ۲۸ شهریورماه پس از اقامه نماز جمعه از حسینیه امام خمینی تا میدان دکتر شریعتی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در مسجد مهدیه همدان برگزار می‌شود.