فراخوان اول عمومی اعطای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (تبصره ۱۸ سابق) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و سیاستهای دولت چهاردهم در توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور و با هدف اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ، به دریافت و ارزیابی طرحهای فناورانه متقاضیان اخذ تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال بهصورت سرمایه ثابت / در گردش از محل منابع استانی و ملی اقدام میکند؛ لذا شرکتهای متقاضی میتوانند با ثبتنام در سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به نشانی khedmat.isti.ir و تکمیل و ارسال کار برگ مربوطه (به همراه مستندات) از تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ تا ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ در فراخوان اول شرکت کنند.
مهلت این فراخوان به محض تخصیص منابع موجود، به پایان خواهد رسید. همچنین، با توجه به اینکه طرحهای مصوب جهت دریافت تسهیلات به مؤسسه عامل (بانک ملت) معرفی میشوند، احراز شرایط اعتباری بانکی و تأمین تضامین و وثائق متناسب با میزان تسهیلات درخواستی توسط متقاضیان، ضروری است. لازم به ذکر است، شرکتهایی که پیش از این موفق به دریافت تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ معاونت علمی نشدهاند، میبایست مجدد درخواست خود را از طریق سامانه خدمت جهت طی فرآیند ارزیابی ارسال نمایند.
ضوابط و شرایط اصلی فراخوان به این شرح است :
الف) متقاضیان تسهیلات سرمایه ثابت
۱- استانها: تمامی استانهای کشور؛
۲- حداقل تسهیلات: ۵ میلیارد تومان (۳ میلیارد تومان در مناطق محروم و کمتر برخوردار از اشتغال و مرزی)؛
۳- حداکثر تسهیلات: ۴۰ میلیارد تومان (منابع استانی) / ۱۵۰ میلیارد تومان (منابع ملی)؛
۴- زمان بهرهبرداری: حداکثر ۲ سال؛
۵- نوع متقاضی: اشخاص حقوقی؛
۶- نوع شرکت: دانشبنیان و فناور (در استانهای دارای ظرفیت دانشبنیانی کمتر و یا خالی ماندن ظرفیت منابع، طرحهای فناورانه سایر شرکتها حمایت میشود)؛
۷- نرخ سود تسهیلات:
الف) محل اجرای طرح مناطق غیر برخوردار از اشتغال، محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی (مطابق با دستورالعملهای مربوطه): نرخ سود ۱۶ درصد
ب) محل اجرای طرح مناطق برخوردار: نرخ سود: ۱۸ درصد
۸- دوره بازگشت تسهیلات: برای طرحهای ایجادی و تکمیلی حداکثر ۷ سال (شامل حداکثر دو سال مجموع دوره مشارکت و تنفس و حداکثر پنج سال دوره بازپرداخت تسهیلات) و برای طرحها توسعهای حداکثر ۵ سال (شامل حداکثر دو سال مجموع دوره مشارکت و تنفس و حداکثر سه سال دوره بازپرداخت تسهیلات)؛
۹- نحوه ارسال درخواست و مستندات: سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir (قسمت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال)؛
۱۰- مدارک الزامی: تکمیل کار برگ درخواست تسهیلات (قابل دانلود در سامانه خدمت پس از ثبتنام و ورود به حساب کاربری)، ارائه اظهارنامه / صورت مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳، ارائه طرح توجیهی مشتمل بر ابعاد فنی و اقتصادی طرح، جواز کسب و کار / جواز تأسیس / جواز توسعه؛
۱۱- سایر شرایط الزامی: عدم دریافت تسهیلات تبصره (۱۸) سرمایه ثابت در دورههای گذشته از معاونت علمی یا سایر دستگاههای دولتی به هر میزان، نسبت مالکانه حداقل ۱۵ درصد، عدم بدهی معوق و چک برگشتی، دارا بودن سایر شرایط دریافت تسهیلات بانکی وفق مقررات بانک مرکزی.
ب) متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش
۱- استانها: تمامی استانها کشور؛
۲- حداقل تسهیلات: ۳ میلیارد تومان (۲ میلیارد تومان در مناطق محروم و کمتر برخوردار از اشتغال و مرزی)؛
۳- حداکثر تسهیلات: حداکثر ۹۰ درصد درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۴۰ میلیارد تومان (منابع استانی) / ۱۵۰ میلیارد تومان (منابع ملی)؛
۴- میزان پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ درصد (در حال بهرهبرداری)؛
۵- نوع متقاضی: اشخاص حقوقی؛
۶- نوع شرکت: دانشبنیان و فناور (در استانهای دارای ظرفیت دانشبنیانی کمتر و یا خالی ماندن ظرفیت منابع، طرحهای فناورانه سایر شرکتها حمایت میشود)؛
۷- نرخ سود تسهیلات:
الف) محل اجرای طرح مناطق غیر برخوردار از اشتغال، محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی (مطابق با دستورالعملهای مربوطه): نرخ سود ۱۹ درصد
ب) محل اجرای طرح مناطق برخوردار: نرخ سود: ۲۲ درصد
۸- دوره بازگشت تسهیلات: حداکثر یکسال
۹- نحوه ارسال درخواست و مستندات: سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir (قسمت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال)؛
۱۰- مدارک الزامی: تکمیل کار برگ درخواست تسهیلات (قابل دانلود در سامانه خدمت پس از ثبتنام و ورود به حساب کاربری)، ارائه اظهارنامه / صورت مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳ و پروانه بهرهبرداری؛
۱۱- سایر شرایط الزامی: عدم دریافت تسهیلات تبصره (۱۸) سرمایه در گردش در دورههای گذشته از معاونت علمی یا سایر دستگاههای دولتی به هر میزان، نسبت مالکانه حداقل ۱۵ درصد، عدم بدهی معوق و چک برگشتی، دارا بودن سایر شرایط دریافت تسهیلات بانکی وفق مقررات بانک مرکزی.
در صورت عدم اتمام منابع، فراخوانهای عمومی بعدی از طریق وبگاه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به نشانی www.isti.ir منتشر خواهد شد.